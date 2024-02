Cudowny sygnał dla Realu, kluczowa wieść o walce z Barceloną i... przed LM

Real Madryt niezmiennie pozostaje liderem Primera Division i niezmiennie jest on ścigany przez Gironę i FC Barcelona - zwłaszcza "Blaugrana" ma tu pewien zawzięty cel, bowiem chce mieć do "Królewskich" maksymalnie sześć punktów straty przystępując do kwietniowego "El Clasico". Tymczasem ostatnio ekipa z Bernabeu utraciła na pewien czas swojego absolutnie kluczowego zawodnika, ale... w końcówce lutego nadeszły w tym temacie nowe, więcej niż pozytywne informacje.