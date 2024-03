Cudowny gol Yamala i triumf Barcelony. Z asystą... rezerwowy Lewandowski

FC Barcelona - RCD Mallorca: Pierwsza połowa meczu

Pierwotnie, bo po chwili do akcji wkroczył VAR i ostatecznie arbiter Javier Iglesias Villanueva wskazał na wapno . Do rzutu karnego podszedł Ilkay Gundogan i... nie wykorzystał swojej szansy, a doskonałą interwencją popisał się Rajković. Tym samym było wciąż 0:0.

W 31. minucie Mallorca miała dogodną szansę na to, by to ona wyszła w końcu na prowadzenie - po wrzutce w pole karne Muriqi jednak tylko co najwyżej musnął futbolówkę głową, a następnie Larin nie zdołał jej sięgnąć nogą i wkrótce potem ter Stegen mógł rozpocząć kolejną akcję wykopem z "piątki".