Cudowne dziecko Barcelony z wyjątkowym rekordem. Przebił nawet Leo Messiego

Kolega Roberta Lewandowskiego pobił wyjątkowy rekord. Przebił Leo Messiego

Wcześniej ten wyjątkowy rekord należał do Fabrice'a Olingi, który pojawiając się na boisku we wrześniu 2012 roku miał 16 lat i 112 dni.

Co ciekawe, młody zawodnik Barcelony ma jeszcze trochę czasy, by na jego koncie pojawił się kolejny rekord. Tym razem może stać się najmłodszym strzelcem La Liga. Aktualnie należy on do klubowego kolegi, Ansu Fatiego, który w 2019 roku strzelił gola w starciu z Osasuną w wieku zaledwie 16 lat i 304 dni.