FC Barcelona podchodziła do tego spotkania po dwóch kolejnych wygranych w stosunku 5:0 nad Realem Betis i Royal Antwerp. Na Estadi Olímpic Lluís Companys przyjechała siedemnasta w tabeli przed tą kolejką Celta Vigo prowadzona przez Rafaela Beniteza. Kibice "Dumy Katalonii" od początku meczu mogli przecierać oczy ze zdumienia, bo ich ulubieńcy mimo przewagi w posiadaniu raz po raz musieli odpierać groźne ataki rywali.

Pierwsze poważne ostrzeżenie przyszło w 18. minucie. Iago Aspas wyszedł na czystą pozycję, ale nie najlepiej przyjął piłkę swoją słabszą, prawą nogą, przez co musiał szukać uderzenia lobem. Marc-Andre Ter Stegen przeniósł futbolówkę nad poprzeczkę. 60 sekund później był jednak już bezradny. Jorgen Larsen znalazł się w dobrej sytuacji na krawędzi pola karnego i strzelając tuż obok dalszego słupka wyprowadził "Celestes" na prowadzenie.

Ta bramka nie podziałała na gospodarzy jak zimny prysznic. W dalszym ciągu mieli spore problemy z organizacją gry. Świetnym podaniem do Joao Felixa popisał się Frenkie de Jong, ale był to wyjątek od słabej dyspozycji podopiecznych Xaviego Hernandeza. Holenderski pomocnik musiał zresztą w 36. minucie opuścić boisko z powodu urazu mięśniowego, co jest fatalną informacją dla bordowo-granatowego obozu. Na murawie pojawił się Gavi. Przed przerwą Luca de la Torre mógł podwyższyć rezultat, ale uderzył nad bramką. Po zakończeniu pierwszej połowy Celta prowadziła w statystykach strzałów 7:5, w tym 4:1 w tych celnych.