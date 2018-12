Cristiano Ronaldo, który ostatni mecz w barwach Realu Madryt rozegrał 26 maja, i tak jest najlepszym strzelcem tego klubu w 2018 roku. Portugalski piłkarz uzyskał 28 bramek w 22 występach, a drugi pod tym względem Walijczyk Gareth Bale - 27 w 48 meczach.





Trzeci w zestawieniu, przygotowanym przez dziennikarzy internetowego serwisu gazety "Marca", jest Francuz Karim Benzema - 18 goli w 53 występach, licząc wszystkie rozgrywki.



"Czy Realowi Madryt brakuje Cristiano Ronaldo? Opinie są różne, ale dane są niepodważalne. Portugalczyk zdobył najwięcej goli dla tej drużyny w 2018 roku, choć występował w niej tylko przez pięć miesięcy - od stycznia do maja" - napisano.



Real jest czwarty w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy, ale aż pięć drużyn strzeliło w 17 kolejkach tego sezonu więcej bramek niż "Królewscy". Ich dorobek to 24 gole w 16 meczach (zaległy z Villarreal zostanie rozegrany w czwartek). Więcej mają lider Barcelona - 48, Sevilla - 30, Levante i Celta Vigo - po 28 oraz Atletico Madryt - 25.



Ronaldo bronił barw "Królewskich" od 2009 roku, natomiast w lipcu ogłoszono, że przenosi się do Juventusu Turyn. We włoskiej ekstraklasie też radzi sobie bardzo dobrze - jest liderem klasyfikacji strzelców z 14 trafieniami, a o jedno mniej ma Krzysztof Piątek z Genoi.