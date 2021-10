Co ze Złotą Piłką? Słynny tenisista wkracza do akcji

Primera Division

Kto otrzyma w tym roku Złotą Piłkę? To pytanie zadają sobie obecnie wszyscy fani futbolu, do których należy między innymi znany tenisista Rafael Nadal. Hiszpan wskazał nawet zawodnika, który jego zdaniem powinien otrzymać prestiżowe trofeum. To gwiazdor Realu Madryt - Karim Benzema.

