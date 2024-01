Odpowiedź mogła przyjść już po 240 sekundach. Dani Carvajal trafił do siatki, ale bramka nie została zaliczona z powodu spalonego. Co się odwlekło, to nie uciekło. Eduardo Camavinga świetnym prostopadłym podaniem znalazł Viniciusa. Brazylijczyk strzałem lewą nogą z dość ostrego kąta pokonał Vallesa i doprowadził do wyrównania.