Gdy w styczniu 2022 roku Ferran Torres trafiał do FC Barcelona z Manchesteru City , oczekiwania względem niego były naprawdę niemałe - Xavi Hernandez, który tak na dobrą sprawę przejął ster w "Blaugranie" zaledwie kilka tygodni wcześniej, chciał postawić na młodego gracza z myślą, by uczynić z niego istotną postać ofensywy na wiele sezonów.

Od tamtej chwili miną niebawem dwa lata, a tymczasem Torres, choć regularnie zjawia się na murawie w bordowo-granatowej koszulce, wciąż jest regularnie krytykowany w Hiszpanii i można powiedzieć, że jak na razie nie spełniał on pokładanych w nim pierwotnie nadziei.

Ferran Torres odejdzie z FC Barcelona? Newcastle United może być jego nowym domem

Tutaj zarówno "Sroki", jak i "Duma Katalonii" mogłyby być bardzo zadowolone z transferu - mistrzowie Hiszpanii uzyskaliby konkretny zastrzyk tak potrzebnych wciąż pieniędzy, z kolei angielska drużyna mogłaby dopiąć sprawę wręcz w promocyjnych warunkach, bowiem skrzydłowy miałby kosztować 40 mln euro, czyli o 15 mln mniej, niż " Barca " zapłaciła "The Citizens".

Robert Lewandowski straci kilku ważnych partnerów w ataku? Ferran Torres to wierzchołek góry lodowej

To wszystko istotne jest również w kontekście Roberta Lewandowskiego - ten bowiem może stracić partnera w ataku "Blaugrany", a zapowiada się na to, że nie będzie to jedyny przykład wietrzenia szatni w przypadku skrzydłowych.