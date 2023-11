Co za sceny tuż przed karnym Lewandowskiego! Fani domagali się tylko tego

Robert Lewandowski w ostatnich tygodniach zmagał się nie tylko z fatalną formą, ale również zintensyfikowanymi atakami ze strony hiszpańskich mediów. Reprezentant Polski po kilku spotkaniach bez strzelonego gola, w końcu dopisał do swojego dorobku kolejne trafienia. O tym, że 35-latek w dalszym ciągu cieszy się estymą katalońskich fanów wymownie świadczy to, co wydarzyło się na stadionie tuż po przyznaniu "jedenastki".