Co za mecz. Barcelona cudem ratuje zwycięstwo, ale... jest problem z Lewandowskim

W 12. kolejce ligi hiszpańskiej FC Barcelona gościła na Estadio Anoeta, gdzie mierzyła się z Realem Sociedad San Sebastian. Robert Lewandowski zanotował kolejny słaby występ i zszedł z boiska po niespełna godzinie gry. "Duma Katalonii" remisowała z Realem Sociedad do ostatnich sekund tego meczu, ale w ostatniej chwili po cudownym podaniu Ilkaya Gundogana do Ronalda Araujo i fantastycznym wykończeniu tego ostatniego, wygrała to spotkanie.