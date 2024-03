Co się dzieje w Barcelonie? Xavi jednak nie wyraża zgody, jest dramatyczny apel

W obozie Barcelony powoli opada euforia po awansie do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Od razu trzeba wrócić do batalii o obronę mistrzowskiego tytułu. Sytuacja jest trudna nie tylko z uwagi na ośmiopunktową stratę do Realu Madryt, ale i nieustanne kontuje kluczowych graczy. W związku z tym "Duma Katalonii" zdecydowała się na desperacki krok - na adres krajowej federacji wysłany został gorliwy apel, by na najbliższe mecze drużyny narodowej nie powoływać Ferrana Torresa. 24-letni napastnik dopiero wraca na bisko po sześciotygodniowej pauzie.