Co łączy Lewandowskiego z Realem? Na to się zanosiło. Jest oficjalny komunikat

Jedenastkę Miesiąca zdominowali przedstawiciele rewelacyjnej Girony. Ekipa z Katalonii wprowadziła do zestawienia czterech przedstawicieli. Kwartet tworzą bramkarz Paulo Gazzaniga , obrońcy Yan Couto i Daley Blind oraz pomocnik Savio .

Lewandowski bez ligowego gola w 2024 roku. Kolejna absencja w "11" miesiąca

Nominacji po raz kolejny nie doczekał się Robert Lewandowski. W styczniu Polak nie doczekał się renesansu formy i regularnie zbierał krytyczne recenzje za to, co prezentował na murawie. W tym roku nie zdobył jeszcze bramki w lidze. Cały jego dorobek w czterech występach to asysta w przegranej potyczce z Villarrealem (3-5).