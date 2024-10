"Lewy" do Barcelony przeszedł w połowie 2022 roku z Bayernu Monachium , który otrzymał za niego 45 milionów euro. Kapitan "Biało-Czerwonych" w Niemczech występował od 2010 roku - najpierw w Borussii Dortmund , a potem właśnie w ekipie z Bawarii. Osiągnął z tymi drużynami wielkie sukcesy, łącznie z triumfem w Lidze Mistrzów i pobiciem rekordu Bundesligi w liczbie zdobytych bramek w jednym sezonie.

La Liga. Barcelona z Hansim Flickiem zaczęła bardzo mocno

W poprzednim sezonie już nie było tak różowo. Zespół nie zdobył żadnego trofeum, a "Lewy", w klasyfikacji snajperów, musiał uznać wyższość kilku rywali. Zakończyło się to zmianą trenera, bowiem Xaviego zastąpił Hansi Flick .

W bieżących rozgrywkach Lewandowski strzelił już dziewięć goli , z czego siedem w La Liga, gdzie jest liderem klasyfikacji snajperów, a dwa w Lidze Mistrzów. Mimo wszystko w mediach co jakiś czas pojawiają się informację, kogo Barcelona może sprowadzić na jego pozycję.

Tym razem głos w tej sprawie zabrał "The Sun". Dlaczego angielski tabloid napisał o zespole z Hiszpanii. Otóż głównym wyborem "Dumy Katalonii" jest bowiem Erling Haaland , który występuje przecież w Manchesterze City. Norweg miałby zmienić ligę po zakończeniu tego sezonu. To jeden z najlepszych snajperów na świecie , który bije rekordy w Premier League .

La Liga. Dwa głośne nazwiska w kontekście Barcelony

Można się zastanawiać, skąd Barcelona weźmie na to pieniądze, przecież co chwila słychać o jej problemach z zatwierdzeniem piłkarzy, co w tym sezonie przerabiał już m.in. Dani Olmo. Klub negocjuje obecnie nową umowę sponsorską z Nike. Dziennik "Mundo Deportivo" poinformował, że powinna być ona sfinalizowana w ciągu najbliższych tygodni, a "Duma Katalonii" może zarobić ponad 90 mln euro za sezon i ponad 100 mln premii za podpisanie 10-letniego kontraktu.