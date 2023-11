Co dalej z "Barcą"? Tak źle jeszcze nie było. Xavi zwołuje nadzwyczajne zebranie

FC Barcelona pogrążona w kryzysie? Nawet jeśli to zbyt śmiała teza, to na pewno mistrzowie Hiszpanii znaleźli się na ostrym wirażu. Trzy ostatnie spotkani w ich wykonaniu wzbudziły u kibiców poważny niepokój. Dzień po niespodziewanej porażce z Szachtarem Donieck (0-1) w Lidze Mistrzów trener katalońskiego zespołu zamknął się z drużyną w szatni na 45 minut. Nie robił tego nigdy wcześniej. To najlepszy dowód, że w obozie "Dumy Katalonii" sytuacja jest napięta.