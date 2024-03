Cios w Mbappe wprost z... Manchesteru United. W Realu nie będą zachwyceni

Kylian Mbappe ma po obecnym sezonie - a przy tym po kilku latach mocnego zamieszania - odejść ostatecznie z Paris Saint-Germain i wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że trafi on do Realu Madryt. Tymczasem niespodziewany cios w te potencjalne, hitowe przenosiny wyprowadził... sir Jim Ratcliffe, od niedawna oficjalnie współwłaściciel Manchesteru United. "Kupowanie go teraz to nie jest zbyt mądry ruch" - stwierdził m.in. miliarder, który mimochodem wbił też szpilkę "Królewskim".