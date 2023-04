Cios w Barcelonę. Oto chytry plan odwiecznego rywala. Ucierpią transfery?

FC Barcelona. Zaufany człowiek Mateu Alemany'ego przejdzie do konkurencji?

To nie znaczy, że gabinety Barcy nie zostaną personalnie osłabione . Hiszpańskie media - w tym "As" i "Diario Sport" - donoszą, że lokalny rywal FC Barcelony, czyli Espanyol zagiął parol na prawą rękę Mateu Alemany’ego - Davida Fernandeza. Fachowiec ten już w przeszłości pracował dla Espanyolu, a potem przeniósł się do Realu Madryt, gdzie był ponoć postacią kluczową m.in. dla przeprowadzenia transferu młodego talentu Alvaro Rodrigueza.

Jak twierdzą hiszpańskie media, jest to zaufany człowiek dyrektora Alemany’ego. Trafił do Barcy w zeszłym roku. Czy teraz kataloński klub straci go na rzecz odwiecznego rywala? To na pewno nie ułatwiłoby Blaugranie misji w kolejnym okienku transferowym.