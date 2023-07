Ciąg dalszy kłopotów Barcelony. Klubowi brakuje 60 milionów euro

FC Barcelona właśnie przedstawiła drugiego pozyskanego w lecie piłkarza, był więc powód do radości. Okazuje się jednak, że to nie wszystko. Z ustaleń hiszpańskich mediów wynika bowiem, że klubowi brakuje 60 milionów euro, aby zarejestrować nie tylko nowe nabytki, ale i piłkarzy, którzy ostatnio przedłużyli z nią kontrakty. Pocieszające dla niego jest to, że ma na to czas do 31 sierpnia.