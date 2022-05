Chwile grozy podczas triumfu FC Barcelona! Karetka na murawie Camp Nou

Celta Vigo nie narzeka w tym sezonie na problemy z obroną, lecz FC Barcelona już w pierwszej połowie niemal odarła rywali z marzeń o wywiezieniu choćby punktu z Camp Nou.

Strzelanie rozpoczął w 30. minucie Memphis Depay, skutecznie finalizując akcję, którą napędził indywidualnym rajdem Ousmane Dembele. Później to Holender swoją centrą wywołał zamieszanie w polu karnym Celty, w którym najlepiej odnalazł się Pierre-Emerick Aubameyang, podwyższając wynik.

Tuż po przerwie Gabończyk skompletował dublet, lecz odpowiedź gości była natychmiastowa. Sprokurował ją... okropny błąd w defensywie "Barcy". Ronald Araujo nie dobiegł do niedokładnego podania od bramkarza, do piłki Thiago Galhardo i dograł do Iago Aspasa, który strzelił gola honorowego.

FC Barcelona pokonała Celtę Vigo. Karetka na murawie Camp Nou

Ewentualny zapał Celty do gonienia gospodarzy przydusił w 58. minucie Jeison Murillo, który obejrzał bezpośrednią czerwoną kartkę za faul tuż przed polem karnym na Memphisie Depay'u.

Chwilę potem na Camp Nou doszło do bardzo niepokojących scen. Gavi zderzył się głowami z Ronaldem Araujo i choć Urugwajczyk podążał dalej za akcją, upadł na murawę i prawdopodobnie stracił przytomność. Na murawę wjechała karetka, w której zawodnik opuścił plac gry.

Wynik nie uległ już zmianie.

Klub poinformował później, że Ronald Arajuo doznał wstrząsu mózgu i został zabrany do szpitala na dalsze badania.

FC Barcelona - Celta Vigo 3-1

Bramki: 1-0 Depay (30.), 2-0 Aubameyang (41.), 3-0 Aubameyang (48.), 3-1 Aspas (50.)