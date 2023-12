"Chcesz się bić?". Mecz Barcelony omal nie przerodził się w bitwę na pięści

FC Barcelona w końcu dała powód do zadowolenia swoim kibicom i w ładnym stylu wygrała z Atletico w hicie 15. kolejki La Ligi. Jedynego gola w tym spotkaniu zdobył Joao Felix, który aktualnie jest wypożyczony z "Rojiblancos" do "Blaugrany". Relacje Portugalczyka z jego kolegami z Madrytu raczej nie należą do najlepszych. W trakcie spotkania dochodziło do wielu spięć z nim w roli głównej. Kamery wychwyciły nawet, że w pewnym momencie w ruch omal nie poszły pięści.