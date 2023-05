Chcą nowych "Galacticos" i dalszej dominacji w Europie. To ma im pomóc

Jednym z nich jest Jude Bellingham . Młody angielski pomocnik jest ważnym punktem Borussii Dortmund , chętnie widziałby go w swojej kadrze Real . Klub myśli o zmianie pokoleniowej. Gwiazdami ekipy wciąż są Luka Modrić czy Toni Kroos , ale obaj to zawodnicy po trzydziestce i trzeba szukać ich następców. Dlatego sprowadzono już dwóch Francuzów Aureliena Tchouameniego i Eduarda Camavingę , choć ten ostatni radzi sobie też na lewej obronie.

Real Madryt. Real Madryt szykuje się na transferowe lato

To jednak nie koniec ewentualnych wzmocnień drużyny z Santiago Bernabeu. Znów bowiem wraca sprawa Kyliana Mbappe. Król strzelców ostatnich mistrzostw świata miał już w zeszłym roku przenieść się do Hiszpanii i to nawet na zasadzie wolnego transferu, ale został jednak w PSG, który jeszcze poprawił jego i tak niemałą umowę.