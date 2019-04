Real Madryt tylko zremisował na wyjeździe 1-1 z CD Leganes w meczu 32. kolejki Primera Division. Drużyna gospodarzy była nawet bliska sprawienia niespodzianki.

Zdjęcie Karim Benzema (w środku) w meczu z CD Leganes /KIKO HUESCA /PAP/EPA

Primera Division: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Bez kontuzjowanych Thibaut Courtoisa, Toniego Kroosa, Sergio Ramosa i Viniciusa Juniora drużyna "Królewskich" udała się na wyjazdowy mecz z Leganes. W tej sytuacji szansę od pierwszej minuty dostali m.in. Nacho, Federico Valverde oraz Marco Asensio.

W pierwszej połowie gra "Królewskich" niespecjalnie się kleiła. Podopieczni Zinedine Zidane'a oddali zaledwie dwa celne strzały na bramkę przeciwnika, z których żaden nie był groźny.

Na domiar złego dla Realu, Leganes tuż przed końcem pierwszej połowy zaatakowało i wyszło na prowadzenie. Po zamieszaniu w polu karnym piłka trafiła na 16 m do Jonathana Silvy, a ten precyzyjnym strzałem wewnętrzną częścią stopy nie dał szans Keylorowi Navasowi!

Real do wyrównania doprowadził sześć minut po przerwie. Karim Benzema dostał prostopadłe podanie w pole karne od Luki Modricia i choć jego pierwsze uderzenie obronił bramkarz, to przy dobitce nie miał już nic do powiedzenia.

Od tamtej pory gra znowu toczyła się jednak głównie w środku pola i "Królewscy" nie mieli pomysłu na "ugryzienie" przeciwnika. Widział to Zidane, który w 77. minucie zdjął z boiska Isco, posyłając do boju Lucasa Vazqueza. Chwilę później na boisku pojawił się Gareth Bale.

Te zmiany nie przyniosły jednak spodziewanej korzyści i Real podzielił się punktami z Leganes. Madrycki zespół zajmuje trzecie miejsce w tabeli z czterema punktami straty do drugiego Atletico Madryt. Leganes jest na 11. miejscu.



32. kolejka Hiszpania - Primera Division

2019-04-15 21:00 | Stadion: Estadio Municipal de Butarque | Widzów: 12118 | Arbiter: D. Medié Jiménez 1 1 CD Leganés Real Madryt Navas Carvajal Marcelo Nacho Varane Asensio Isco Casemiro Modric Valverde Benzema Cuéllar Bustinza Nyom Omeruo Silva Siovas Eraso Salvador Perez Del Marmol Vesga Carrillo Braithwaite Christensen SKŁADY CD Leganés Real Madryt Iván Cuéllar Sacristán Keylor Navas Unai Bustinza Martínez 48′ 48′ Daniel Carvajal Ramos Allan Romeo Nyom Silva Junior Marcelo Kenneth Omeruo . Nacho 45′ 45′ Jonathan Cristian Silva Raphael Varane Dimitrios Siovas 61′ 61′ 81′ 81′ Marco Asensio Willemsen 71′ 71′ Javier Eraso Goñi 77′ 77′ Alarcon Suarez Isco Ruben Salvador Perez Del Marmol Casemiro 85′ 85′ Mikel Vesga Arruti Luka Modrić 65′ 65′ Guido Marcelo Carrillo 67′ 67′ Federico Valverde Martin Braithwaite Christensen 51′ 51′ Karim Benzema REZERWOWI Andrés Tomás Prieto Albert Luca Zinedine Zidane Juan Francisco Moreno Fuertes Álvaro Odriozola Arzallus Rodrigo Tarín Higón Jesús Vallejo Lázaro 71′ 71′ Nabil El Zhar Daniel Ceballos Fernández 85′ 85′ José Luis García del Pozo Marcos Llorente Moreno 65′ 65′ Youssef En-Nesyri 77′ 77′ Lucas Vázquez Iglesias Michael Nicolás Santos Rosadilla 81′ 81′ Gareth Bale

CD Leganes - Real Madryt 1-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Jonathan Silva (45.), 1-1 Benzema (51.)

WG



