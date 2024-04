Carlo Ancelotti zamieszał ze składem, ale Real wykonał plan minimum

To właśnie gospodarze jako pierwsi mieli dobrą okazję na objęcie prowadzenia . W 31. minucie "główkował" Antonio Raillo , Andriej Łunin niezbyt pewnie interweniował, ale obrońcy wybili piłkę.

La Liga. Aurelien Tchouameni strzelił jedynego gola

Dwie minuty później "Królewscy" przeprowadzili groźną akcję, Aurelien Tchouameni zagrał do Jude'a Bellinghama , który uderzył zza pola karnego, ale trafił piłką w poprzeczkę.

Serb był już jednak bezradny w 48. minucie, kiedy po za krótkim wybiciu piłkę przed polem karnym przejął Tchouameni i "kropnął" z dystansu , a futbolówka, po lekkim rykoszecie, poleciała tuż koło słupka do siatki. Rajković mógł tylko się temu przyglądać.

W odpowiedzi Luka Modrić, który w sobotę wyszedł w podstawowym składzie, wymienił piłkę z Joselu, a potem, mimo że był w dobrej sytuacji, to jeszcze podał do Diaza. Ten jednak chciał sobie przyjąć piłkę, a ta mu została pod nogami i zamiast kopnięcia, tylko ją odbił, co spowodowało, że serbski bramkarz był w stanie skutecznie interweniować nogami.