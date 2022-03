Informacje na temat zakażenia trenera są póki co dość skąpe - nie wiadomo nawet, jak przechodzi on COVID-19. Przekazano jedynie, że jest poddany izolacji. Oznacza to, że nie będzie mógł poprowadzić "Królewskich" w najbliższym meczu ligowym.

Carlo Ancelotti zakażony koronawirusem

Real już w sobotę, 2 kwietnia grać będzie z Celtą Vigo. Aktualnie jest liderem tabeli La Liga. Brak szkoleniowca to niewątpliwie osłabienie dla klubu, który w swoim ostatnim meczu przegrał z FC Barcelona aż 0-4.

62-letni Ancelotti pracuje w Realu Madryt od lipca 2021 roku. W przeszłości prowadził już klub w latach 2013-2015.