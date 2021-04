Real Madryt nie dał szans ekipie Cadiz CF, pewnie zwyciężając na wyjeździe 3-0. Wszystkie bramki padły już w pierwszej połowie meczu. Najlepszy na boisku był Karim Benzema, który strzelił dwa gole i zanotował asystę. Dzięki wygranej "Królewscy" awansowali na pierwsze miejsce w tabeli.

Real przystępował do tego meczu w roli niekwestionowanego faworyta. Trener Zinedine Zidane miał jednak na co narzekać. Jego zespół został bowiem poważnie przetrzebiony przez kontuzje oraz koronawirusa. Tuż przed meczem patogen wykryto u pomocnika "Królewskich" - Fede Valverde ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



Cadiz to w tym sezonie jedyna drużyna w całej stawce, która zdołała pokonać Real Madryt oraz Barcelonę. Tym razem jednak "Los Blancos" nie popełnili błędów z pierwszej potyczki i już przed przerwą pokazali, że nie przewidują innego scenariusza niż zwycięstwo.





Benzema błyszczy i wyrównuje rekord Raula

Na boisku błyszczał Karim Benzema, który prawdopodobnie będzie śnił się w koszmarach piłkarzom z Kadyksu. W 30. minucie Francuz rozwiązał worek z bramkami, wykorzystując rzut karny, chwilę później asystował przy trafieniu głową Alvaro Odriozoli, a następnie sam wykorzystał centrę Casemiro, ciesząc się z dubletu.



Od dzisiaj nie ma już drużyny, z którą Benzema mierzyłby się w hiszpańskiej ekstraklasie, nie strzelając gola. Cadiz to 35. ofiara 33-latka. Tylko jeden snajper w historii Realu zdołał pokonać bramkarzy tak wielu ekip, a był to legendarny Raul Gonzalez Blanco.

W drugiej połowie Real nie forsował tempa i kolejne bramki już nie padły. W 76. minucie na listę strzelców powinno wprawdzie trafić nazwisko wprowadzonego na boisko chwilę wcześniej Mariano Diaza, ale ten zmarnował stuprocentową okazję - mijał wychodzącego z bramki Jeremiasa Ledesmę, po czym spudłował, uderzając z nieco ostrego kąta.



Real ostatecznie wygrał 3-0, zainkasował trzy punkty i awansował na pierwsze miejsce w tabeli.

31. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-04-21 22:00 | Stadion: Estadio Ramón de Carranza | Arbiter: Antonio Miguel Mateu Lahoz Cádiz CF Real Madryt 0 3 DO PRZERWY 0-3 K. Benzema 30',40' Odriozola 33'

Primera Division - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy



