Były piłkarz Barcelony: On ma większy wpływ na drużynę niż Lewandowski

Braithwaite stwierdził, że po Lionelu Messi, reprezentant Francji jest obecnie jednym z najbardziej ekscytujących graczy w światowej piłce nożnej. "Dembele jest bardzo dobry. Bardzo go lubię. Nigdy nie widziałem kogoś z takim talentem jak on. Mówię poważnie. Leo Messi to coś innego, ale po nim, nie spotkałem takiego gracza jak Ousmane. Ten chłopak jest wyjątkowy" - powiedział Duńczyk.

"Indywidualne umiejętności Dembele mają większy wpływ na drużynę niż Lewandowski. Ousmane jest niesamowity. Co do Lewandowskiego to strzela dużo goli. Cieszy mnie to, on jest wielkim profesjonalistą" - dodał.

FC Barcelona. Ousmane Dembele to ważny piłkarz dla Xaviego

Dembele jest bardzo ważnym ogniwem w układance Xaviego. Na Camp Nou występuje od 2017 roku, ale dopiero od niedawna wykorzystuje swój potencjał. W lecie przedłużył kontrakt z "Dumą Katalonii", a w tym sezonie w pięciu meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył już bramkę i zaliczył cztery asysty.

Braithwaite występował w Barcelonie od lutego 2020 roku. Jednak po wzmocnieniach w letnim oknie transferowym, w tym przyjściu Lewandowskiego, zabrakło dla niego miejsca i dlatego odszedł do lokalnego rywala Espanyolu.

Podopieczni Xaviego kolejny mecz rozegrają już w sobotę. O 18.30 zmierzą się na wyjeździe z Cadiz CF w szóstej kolejce La Liga. Transmisja w Canal +, a relacja tekstowa na żywo w Interii .