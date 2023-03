Był na wylocie z Barcelony, dziś świeci pełnym blaskiem. To jeden z największych sukcesów Xaviego 

Frenkie De Jong jest w obecnym sezonie jednym z najlepszych zawodników FC Barcelony. To właśnie Holender do spółki z Pedrim nadaje rytm akcjom ofensywnym drużyny i łączy to z angażowaniem się w grę obronną. Trudno w to uwierzyć, ale podczas ostatniego letniego okna transferowego "Duma Katalonii" szukała sposobu na opłacalną sprzedaż Holendra.