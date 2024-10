Szczęsny ma pojawić się na wzgórzu Montjuic w roli widza. I będzie zapewne "patrzył na ręce" Inakiego Peni. Podobnie jak cała masa ekspertów i fanów. Hiszpan znalazł się pod sporą presją, a w najbliższym czasie czeka go walka o skład, w której zdaje się być z góry skazany na porażkę.

Trener FC Barcelona Hansi Flick jak dotąd na każdym kroku udziela mu publicznego poparcia. Ba, podczas wtorkowej konferencji prasowej niemiecki szkoleniowiec nie chciał w zasadzie choćby słowem wspomnieć o Szczęsnym. Zadeklarował za to jedno - w jego zespole nikt nie będzie mógł być z góry pewny gry w wyjściowym składzie.

Trudno jednak przypuszczać, by Szczęsny - już po odzyskaniu optymalnej dyspozycji - miał problem z wygraniem sportowej rywalizacji z Peną. Sam transfer Polaka może być w pewnym sensie traktowany przez niego jako wotum nieufności.

FC Barcelona. Wojciech Szczęsny i Inaki Pena powalczą o skład

Niezależnie od wiarygodności tych doniesień, pozyskanie Szczęsnego przez klub rzeczywiście mogło podrażnić jego ego i pewność siebie. A ta może okazać się dla niego kluczowa. Choć do tej pory nie była jego domeną.

25-latek często nie wygląda na zawodnika w stu procentach przekonanego co do swoich interwencji i boiskowych decyzji. Niczym nie zaimponował też w ostatnich spotkaniach, zastępując ter Stegena. Ba, porażka 2-4 z Osasuną - przy bardzo eksperymentalnym układzie defensywy Barcelony - przyszła do niego w najgorszym możliwym momencie.