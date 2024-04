Burza w Hiszpanii po El Clasico. Ujawniono, co mówili "na słuchawkę" sędziowie VAR

"Nie ma już niestety kamer. Nie mamy dowodów na to, że piłka wpadła do bramki" - to słowa Sancheza Martineza, który podczas niedzielnego El Clasico odpowiadał za pracę zespołu VAR. Wypowiedź odnosi się do sytuacji z 28. minuty, o której w Hiszpanii dyskutują dzisiaj wszyscy. Wydawało się, że po strzale Lamine Yamala futbolówka przekroczyła linię bramkową. Arbiter nie wskazał jednak na środek boiska. Czy słusznie?