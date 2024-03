Burza w Hiszpanii. Gwiazda Barcelony oskarżana o oszustwo. Trwa "śledztwo"

Nie Robert Lewandowski , ale Lamine Yamal w obecnym sezonie najczęściej ratuje Barcelonę w kryzysowych momentach. Brakuje słów, by opisać eksplozję talentu wychowanka, który po spotkaniu z Mallorką, wygranym przez mistrzów Hiszpanii 1:0 został przez Javiera Aguirre porównany do Leo Messiego . Hiszpan rozegrał już 37 spotkań, a jego bilans prezentuje się okazale - sześć bramek i siedem asyst.

Portal Transfermarkt wycenia Yamala już na 60 milionów euro , a kibice nie wyobrażają sobie bez niego podstawowego składu. Xavi stara się rozsądnie szafować siłami "perełki" ale prawda jest taka, że wygrał on rywalizację o miejsce na prawej flance.

Lamine Yamal jednak 20-latkiem? Szokujące "śledztwo" internautów

We wtorek pojawiły się zaskakujące informacje na temat piłkarzy z ligi kameruńskiej. Tamtejszy związek zawiesił aż 62 zawodników , którzy mieli zakłamywać swój wiek, a nawet fałszować tożsamość. Podobne doniesienia pojawiły się w kontekście Lamine Yamala . W tym wypadku "śledztwo" przeprowadzili kibice.

Zaczęło się od wycinka z dawnego wydania dziennika "SPORT", na którym widnieje młody Yamal. Został w artykule określony jako "10-letni dzieciak". Materiał został opatrzony zdjęciem piłkarza, który miał na sobie koszulkę z sezonu 2015/16. To wystarczyło, by pojawiły się teorie spiskowe dotyczące. "Skoro Lamine w 2015 roku miał 10 lat, to obecnie, w 2024 roku, jest 19-latkiem" - brzmiał komentarz. Historia szybko poniosła się na platformie "X". Momentalnie zaczęły wypływać nowe "dowody".