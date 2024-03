Jest dziewiąta minuta doliczonego czasu, piłka wrzucona w pole karne Valencii , Jude Bellingham wbija piłkę do siatki, ale ułamek sekundy wcześniej słychać gwizdek Jesusa Gila Manzano wieszczący koniec spotkania. W tak kuriozalnych okolicznościach zakończył się sobotni mecz Realu Madryt z Valencią . Piłkarze obu drużyn natychmiast ruszyli sędziego domagając się wyjaśnień , ale nie było odwrotu od tej decyzji.

"Nietoperze" wygrywały już 2:0, ale jeszcze przed zmianą stron podopieczni Carlo Ancelottiego zakasali rękawy i wzięli się do odrabiania strat. Najpierw do siatki trafił w doliczonym czasie pierwszej połowy Vinicius Junior. Brazylijczyk wyrównał stan rywalizacji w 76. minucie, a w ostatnich minutach spotkania bramka na wagę zwycięstwa wisiała w powietrzu. I gdyby nie kuriozalna decyzja Jesusa Gila Manzano, "Królewscy" mecz by wygrali. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2:2.