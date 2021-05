Czy trener Ronald Koeman poprowadzi w przyszłym sezonie Barcelonę? Jedyną osobą, która może znać odpowiedź na to pytanie jest prezes Joan Laporta. Sam holenderski szkoleniowiec nie ma pojęcia, co czeka go po zakończeniu sezonu. - W tym klubie jest zbyt wiele rzeczy, które nie mogą wyjść na jaw - przyznał Koeman przed wieńczącym sezon meczem "Barcy" z Eibarem.

Barcelona kończy trudny dla siebie sezon, który niesie ze sobą wiele znaków zapytania. To, jak będzie w przyszłym sezonie wyglądać ekipa "Dumy Katalonii", pozostaje zagadką. Wciąż nie wiadomo czy Leo Messi pozostanie w klubie i kto w kolejnej kampanii poprowadzi drużynę z Camp Nou.



O tym, w jak niewygodnej pozycji znajduje się Ronald Koeman, doskonale świadczy konferencja prasowa przed meczem z Eibarem. Spora jej część upłynęła pod znakiem pytań dotyczących wątpliwej przyszłości holenderskiego szkoleniowca.



- Nie wiem, czy zostanę na kolejny sezon. Nie rozmawiałem na ten temat z prezesem. Spotkaliśmy się jakiś czas temu na obiedzie i ustaliliśmy, że porozmawiamy po zakończeniu rozgrywek - przyznał 58-latek. - Przez cały sezon reprezentowałem klub na wszystkich konferencjach. Przez długi czas wydawało się, że jestem jedynym rzecznikiem klubu - dodał Koeman, który podkreślał, że wciąż chce pracować w Barcelonie.



Kiepska atmosfera w drużynie Barcelony. Piłkarze są dotknięci

W jego słowach był wyczuwalny jednak żal względem klubowego zarządu. Przyznał także, że ostatni czas był trudny nie tylko dla niego samego, lecz również dla piłkarzy.



- W ostatnich tygodniach zabrakło szacunku dla trenera i zawodników. Piłkarze są dotknięci tym, co pojawia się w prasie. Nie zasługują na to, powinni być szanowani, jest wiele rzeczy, które musimy robić inaczej - powiedział Koeman.



Mecz Eibaru z Barceloną rozpocznie się w sobotę o godzinie 18.00. W tym samym czasie swoje spotkania rozegrają także walczące o tytuł mistrzowski ekipy z Madrytu - Real i Atletico ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



