"Duma Katalonii" w ostatnim czasie została bardzo mocno przetrzebiona przez urazy , co nie pozostało bez wpływu na jej postawę. Przede wszystkim - w Lidze Mistrzów , gdzie zakończyła zmagania już po fazie grupowej, ustępując Bayernowi Monachium i Interowi Mediolan . W gronie leczących kontuzje zawodników są między innymi obrońcy: Ronald Araujo czy Jules Kounde , ale i ofensywnie usposobieni piłkarze, w tym - Memphis Depay .

Holender pauzuje od ponad miesiąca. Ostatni raz wystąpił w barwach "Dumy Katalonii" 17 września, w starciu przeciwko Elche (3:0), w którym strzelił nawet gola. Niedługo później, w meczu Ligi Narodów z Polską (wygranym przez jego drużynę 2:0) doznał urazu. Do gry wciąż nie wrócił, a w hiszpańskich mediach zaczęły pojawiać się sugestie, że celowo opóźnia ten ruch, by oszczędzać się przed mundialem w Katarze. Pisała o tym redakcja "AS".