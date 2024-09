"Bunt" w Barcelonie. W Hiszpanii aż huczy. "Wiadomość dla Szczęsnego"

Wojciech Szczęsny i jego - wciąż nieoficjalny - transfer do FC Barcelona, to temat, który rozgrzewa media sportowe w Polsce oraz Hiszpanii. Katalońscy dziennikarze rozpisują się przy okazji o obecnym podstawowym bramkarzu "Blaugrany", jakim jest Inaki Pena. Jak donoszą, 25-latek "buntuje się" wysyłając przy okazji wiadomość do Polaka oraz swojego trenera - Hansiego Flicka.