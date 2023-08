Brylant z Barcelony podjął wyczekiwaną decyzję. Wszyscy wiedzą, co to oznacza

Lamine Yamal podjął ostateczną decyzję. Rewelacyjny nastolatek z Barcelony wybrał grę w reprezentacji Hiszpanii, choć rozważał też występy w drużynie narodowej Maroka. Selekcjoner Luis de la Fuente zaprosi go do drużyny narodowej już w najbliższy piątek. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz stanie się w niej najmłodszym debiutantem w historii. Jego premierowy występ nastąpi prawdopodobnie 8 września w Gruzji.