Brutalny faul i butne słowa. Gwiazdor Realu w momencie zgasił sprawcę

Real Madryt w sobotni wieczór zrobił kolejny krok w stronę zapewnienia sobie wicemistrzostwa Hiszpanii. Podopieczni Carlo Ancelottiego wygrali bowiem z Sevillą 2-1, a to wszystko zdarzyło się w dużej mierze dzięki Rodrygo, który dla "Królewskich" zdobył dwie bramki i skutecznie wziął na siebie ciężar gry w ofensywie pod nieobecność Benzemy i Viniciusa.

Ekipa z Andaluzji tymczasem odrobinę oddaliła się od europejskich pucharów, a do tego na ostatnią serię gier w Primera Division straciła Marcosa Acunę, który otrzymał czerwoną kartkę za wyjątkowo brzydki faul. Do sytuacji doszło w 83. minucie.

Sevilla FC - Real Madryt 1-2. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) / Eleven Sports / Eleven Sports

Marcos Acuna brutalnie sfaulował Daniego Ceballosa. W Internecie nastąpiła wymiana "uprzejmości"

Wówczas to przy piłce był Dani Ceballos. Gracz Realu zdołał odegrać do jednego z kolegów niedaleko własnego pola karnego, po czym... padł zupełnie ścięty z nóg po ataku wślizgiem Acunii, którego zawziętość była zupełnie nieproporcjonalna do okoliczności.

Reprezentant "Albicelestes" jeszcze długo wykłócał się z arbitrem i rywalami, ale ostatecznie opuścił murawę. Po czasie umieścił on w relacji na swoim instagramowym profilu własne zdjęcie podpisane hasłem "Trudno jest grać przeciwko 12" - to zaś można było łatwo odczytać jako oskarżenie o to, że sędzia sprzyjał oponentom. Zdanie to potem zostało usunięte, ale wywołało sporą burzę.

Ceballos tymczasem nie pozostał dłużny przeciwnikowi - w mediach społecznościowych zamieścił on zdjęcie, na którym widać ranę znajdującą się w okolicach kostki futbolisty. "Zostawić swoją drużynę w 10 i próbować odrobić wynik... To rzeczywiście trudne. Naprawdę" - opisał fotografię zawodnik "Królewskich". Ciekawe, czy doczeka się riposty?

Primera Division. Real Madryt i Sevilla zagrają z baskijskimi drużynami na koniec zmagań

Real Madryt 4 czerwca pożegna sezon 2022/2023 na Santiago Bernabeu meczem z Athletikiem Bilbao. Co ciekawe Sevilla również zmierzy się z baskijskim klubem - Realem Sociedad, jednak "Los Nervionenses" w przeciwieństwie do "Królewskich" będzie czekał wyjazd. Na razie jednak Sevilla musi przede wszystkim bacznie obserwować poczynania kilku ligowych rywali w kwestii ewentualnego awansu do Ligi Konferencji...

Real Madryt / FRANCK FIFE / AFP