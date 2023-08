Brutalne ataki na Lewandowskiego, rywale nie mieli litości. Ostre nagranie

FC Barcelona. Tak Getafe zatrzymywało Roberta Lewandowskiego i spółkę

Zachowanie piłkarzy Getafe tak mocno wzburzyło kibiców Barcelony , że żyją nim jeszcze do dziś. Na Twitterze ukazała się nawet kompilacja nieczystych zagrań piłkarzy gospodarzy, a jednych z ich głównych celów było powstrzymanie Roberta Lewandowskiego . I jak widać na poniższym wideo, mieli to robić za wszelką cenę: