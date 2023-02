Odejście Leo Messiego z FC Barcelona latem 2021 roku było bez wątpienia jednym z najbardziej szokujących transferów ostatnich dekad - klub z Katalonii chcąc wyjść z wielkiego kryzysu organizacyjno-finansowego zdecydował się na naprawdę drastyczny ruch, rozstając się z najlepszym piłkarzem w swojej historii.

Argentyńczyk trafił do PSG, ale choć kibice "Blaugrany" liczyli, że jego wielki powrót na Camp Nou nastąpi przy pierwszej możliwej okazji, to na razie niewiele zapowiada, by Messi miał przywdziać na nowo koszulkę w bordowo-granatowych barwach. Całej sprawie z pewnością przy tym nie pomógł brat piłkarza, Matias.

Brat Messiego ostro o FC Barcelona i Laporcie. "Klub znany dzięki Leo Messiemu"

O co dokładnie chodzi? Otóż Matias Messi podczas transmisji na Twitchu postanowił zaatakować liderów La Liga, ze szczególnym uwzględnieniem Joana Laporty, prezydenta FCB. Jak określił, powrót jego brata nie wchodzi w grę, a jeśli by do tego doszło, to konieczne są "porządki", w tym zwłaszcza wyrzucenie "niewdzięcznika" Laporty.

"Barcelona zaczęła być znana dzięki Messiemu. Wcześniej nikt jej nie znał, bardziej znany był Real" - dodał również i te słowa na pewno wyjątkowo mocno zabolały wielu kibiców "Barcy". Niedługo potem jednak stream zniknął z sieci, a sam autor wypowiedzi... wycofał się ze swych słów.

Matias Messi wycofuje się z ataku na FC Barcelona. "To były żarty"

"Dla nas Katalonia jest naszym drugim domem i jest to powszechnie wiadome. Jest mi bardzo przykro i przepraszam wszystkich" - napisał w specjalnym oświadczeniu na Instagramie Matias Messi. "Chcę zrehabilitować się po tym, co powiedziałem w mediach społecznościowych, żartowałem jedynie wraz z synem i przyjaciółmi" - podkreślił.

"Jak mógłbym myśleć w ten sposób o klubie tak wielkim, jak Barcelona, który dał tak wiele Leo i naszej rodzinie?" - dodał również 42-latek. Trudno powiedzieć, czy taka refleksja faktycznie samoistnie wypłynęła z jego strony, czy może sam zawodnik lub inny krewny poprosił go o to, by ugasić - bądź co bądź zupełnie niepotrzebny - pożar medialny.

Leo Messi czuje się już w PSG jak ryba w wodzie

Leo Messi tymczasem zadomowił się na dobre w Paryżu, gdzie wraz z Neymarem i Kylianem Mbappe tworzy niezwykle skuteczny ofensywny tercet. Sam Argentyńczyk jak na razie w kampanii 2022/2023 zdobył 15 bramek i odnotował 14 asyst, a przecież jeszcze kilka miesięcy rozgrywek przed nami.

Jednocześnie ze stolicy Francji co rusz nadchodzą sygnały, że PSG przymierza się do kolejnej tury rozmów z futbolistą na temat przedłużenia jego kontraktu, który ma wygasnąć wraz z końcem czerwca. Czy Messi postanowi dalej realizować swoje cele na Parc des Princes? Sytuacja z tygodnia na tydzień robi się coraz ciekawsza...

Leo Messi / JEFF PACHOUD / AFP