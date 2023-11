Bolesne potknięcie, ale niebywała passa trwa. Sygnał alarmowy dla Barcelony

Girona to sensacja obecnego sezonu La Liga. Drużyna z Katalonii w 13 kolejkach przegrała tylko jedno spotkanie - z Realem Madryt - i w poniedziałkowym meczu z Athletikiem Bilbao walczyła o to, by odskoczyć w tabeli FC Barcelona, a przy tym wyprzedzić Real Madryt, odzyskując fotel lidera tabeli. Potrzebowała jednak do tego zwycięstwa.