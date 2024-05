Bolesne odkrycie gwiazdora. Niewiarygodne, ale grał z tym w stopie od dwóch lat

Inaki Williams jest podstawowym piłkarzem Athletiku Bilbao. Karierę w tym klubie rozpoczął w 2012 roku, kiedy dołączył do drużyny młodzieżowej i występuje w nim niemal nieprzerwanie od tamtego czasu, za wyjątkiem rocznego epizodu w CD Basconii. Tylko w tym sezonie 29-latek zagrał dla ekipy ze stolicy Kraju Basków w 39. meczach, w których zdobył 14 bramek i zaliczył pięć asyst , walnie przyczyniając się do zdobycia przez Atheltic Pucharu Króla . Jak się okazało, atakujący ten sukces osiągnął... z kawałkiem szkła w stopie.

Inaki Williams od dwóch lat grał ze szkłem w stopie. Jak do tego doszło?

W kwietniu Williams zgłosił klubowym lekarzom, że narzeka na pewien dyskomfort w stopie. Podczas przeprowadzonych badań okazało się, że w jego stopie utknął kawałek szkła. Jak on tam w ogóle się znalazł? Otóż okazuje się, że do wszystkiego doszło dwa lata temu, kiedy piłkarz był na wakacjach. Po prostu nie zauważył rozbitego szklanki i nastąpił na jedne z jej rozbitych kawałków gołą stopą.

Trzeba przyznać, że 29-latek miał dużo szczęścia. Lekarze odkryli bowiem, że szkło znajdowało się już blisko ścięgna, a gdyby doszło do jego uszkodzenia, wówczas czekałaby go kilkumiesięczna przerwa od gry. Lekarze byli zdumieni, iż zawodnik tak długo grał z przedmiotem w nodze i co ciekawe, mimo że wykryto go po finale Pucharu Króla, który odbył się 6 kwietnia, to Williams rozegrał jeszcze siedem meczów w LaLiga, a w trzech z nich przebywał na boisku przez 90 minut. W tych spotkaniach zdołał nawet strzelić trzy gole.