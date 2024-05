Bolesna porażka, a to nie koniec. Lewandowski i inni zagrożeni, najgorszy scenariusz

Starcie Girony z FC Barcelona miało być absolutnym hitem piłkarskiej soboty w Hiszpanii i... rzeczywiście nim było, bowiem kibice obejrzeli aż sześć trafień i co najmniej kilka zwrotów akcji. Z potyczki zwycięsko wyszli zawodnicy menedżera Michela, którzy zatriumfowali 4:2, a to swoją drogą pozwoliło Realowi Madryt przypieczętować zdobycie mistrzostwa .

FC Barcelona w trudnej sytuacji. Lewandowski i reszta gonią Gironę

W sezonie 2023/2024 np. Barcelona musiała podejść do rozgrywek dopiero od fazy 1/16 finału - a już niebawem może zostać zmuszona do gry także i w pierwszej oraz drugiej rundzie, co przy napiętym terminarzu jesienią (kiedy to trwać będzie m.in. faza grupowa Ligi Mistrzów) grozi mocnym przeciążeniem składu...