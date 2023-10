Błyskawiczny cios dla Barcelony, co za gol. Rywale prawie pobili rekord

Piłkarze FC Barcelona z pewnością nie tak wyobrażali sobie początek starcia z dużo niżej notowaną Granadą - gdy bowiem wybrzmiał już pierwszy gwizdek potyczki na Nuevo Estadio de Los Carmenes, to... piłka zatrzepotała w siatce po 18 sekundach, a gospodarze mogli świętować wręcz piorunujący cios wyprowadzony przeciwko mistrzom Hiszpanii. Co więcej autorowi trafienia - Bryanowi Zaragozie - nie brakowało wcale dużo do pobicia rekordu dotyczącego najszybciej strzelonego gola w dziejach Primera Division.