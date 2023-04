Blisko bijatyki podczas meczu Barcelony. Do wybuchu agresji wystarczyło jedno

Atmosfera przed starciem FC Barcelona z Atletico Madryt była bez wątpienia napięta - oba zespoły bowiem dalej mają przed sobą wielkie cele do osiągnięcia w Primera Division. Jeśli mowa o "Barcy", to sprawa jest nad wyraz prosta - ekipa z Katalonii jest bowiem o krok od mistrzostwa. " Los Rojiblancos " tymczasem wciąż mają niemałe szanse na wyprzedzenie drugiego w tabeli Realu Madryt.

Incydent na trybunach podczas meczu FC Barcelona - Atletico Madryt. Poszło o... flagę

Primera Division. Atletico zagra z Mallorcą, Barcelona z Rayo

Jeśli ów mężczyzna zdecyduje się wybrać i na kolejny mecz Atletico , to tym razem raczej nie będzie musiał się obawiać tego, że ktoś będzie próbował siłowo zabrać należący do niego symbol przynależności do grona fanów "Los Rojiblancos" - drużyna z Wanda Metropolitano kolejną potyczkę, z Mallorcą, rozegra bowiem w najbliższą środę u siebie.

FC Barcelona tymczasem wybierze się tego samego dnia do... stolicy, ale na Campo de Futbol de Vallecas, gdzie powalczy o kolejne punkty z Rayo Vallecano. Czy będzie to w końcu to spotkanie, w którym Robert Lewandowski zdoła się odblokować i wpisać na listę strzelców? Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego wydarzenia wraz z Interią Sport!