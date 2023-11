19-latek wróci na boisko dopiero w przyszłym roku. Wiele wskazuje na to, że opuści on zbliżające się mistrzostwa Europy, a także Olimpiadę w Paryżu.

Wielkie problemy FC Barcelony. Występ gwiazdora stoi pod znakiem zapytania

Niestety, ale nie jest koniec fatalnych informacji, które w ostatnich dniach kompletnie dobiły "Blaugranę". Okazuje się, że uraz Marca-Andre ter Stegena może być groźniejszy, niż się początkowo wydawało. Niemiec nie uczestniczył we wczorajszym treningu "Dumy Katalonii" generując ogrom medialnych doniesień. Wiele wskazuje na to, że sam fakt niedawnego powrotu ze zgrupowania nie był główną przyczyną absencji niemieckiego golkipera. Wiele wskazuje na to, że 31-latek nie uczestniczył w zajęciach z powodu problemów z plecami.