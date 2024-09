Bitwa o Madryt przerwana. Atak na bramkarza Realu. Piłkarze opuścili murawę

Do końcowego gwizdka pozostawało dwadzieścia parę minut, gdy arbiter meczu Atletico - Real nakazał piłkarzom obu drużyn zejść do szatni. To efekt ataku miejscowych kibiców na bramkarza "Królewskich". Thibaut Courtois został obrzucony z trybun niebezpiecznymi przedmiotami. Interwencja zawodników i członków sztabu szkoleniowego gospodarzy nie przyniosła rezultatu. Spotkanie zostało przerwane przy stanie 0:1 na blisko 20 minut.