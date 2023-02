Bezcenna reakcja Xaviego na to, co zrobił Lewandowski. Ależ pomyłka!

"Lewy" powinien wpisać się na listę strzelców już w trzeciej minucie . 34-letni napastnik dostał piłkę od Pedriego, wyprzedził Raula Albiola i znalazł się w sytuacji sam na sam z Jose Manuelem Reiną . Kopnął jednak prosto w bramkarza rywala. Xavi od razu zrobił wielkie oczy, skrzywił się i odchylił do tyłu. Obaj przedstawiciele mieli czego żałować.

W tym czasie Barcelona prowadziła już jednak 1-0. W 18. minucie jej piłkarze wymienili piłkę przed polem karnym, a w końcowej fazie Lewandowski podał do Pedriego , który strzelił obok bramkarza.

Robert Lewandowski dopiero piąty w klasyfikacji "Złotego Buta"

Jak się okazało to był jedyny gol w tym meczu. Zwycięstwo oznacza, że "Duma Katalonii" powiększyła przewagę w tabeli nad drugim Realem Madryt do 11 punktów. Trzeba tylko pamiętać, że "Królewscy" mają do rozegrania jeszcze jeden zaległy mecz, z Elche, który odbędzie się już 15 lutego.