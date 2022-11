Bez wyrzuconego Lewandowskiego Barcelona strzela Osasunie dwa gole! Co za mecz w Pampelunie!

Starcie z Osasuną rozpoczęło się dla Barcelony najgorzej jak mogło. Już w 6. minucie głową skierował piłkę do siatki David Garcia i ekipa gospodarzy cieszyła się z prowadzenia. Fani Barcelony liczyli jeszcze, że sędzia nie uzna bramki, bo dopatrywano się faulu, ale ostatecznie gol został potwierdzony. Zobacz: Kontrowersje w meczu Barcelony!

Wkrótce trener Barcy Xavi Hernandez miał jeszcze więcej powodów, by wpaść w furię przy linii bocznej. W 31. minucie arbiter pokazał drugi żółty kartonik Robertowi Lewandowskiemu . Polak przesadził z agresywością w jednym ze starć z rywalem, wpadając w niego z impetem i trafiając łokciem w okolice twarzy przeciwnika. Jak się okazuje, była to pierwsza czerwona kartka zanotowana przez "Lewego" od prawie dekady - ostatnią otrzymał w 2013 roku, jeszcze jako zawodnik Borussii Dortmund.

Barcelona musiała sobie radzić bez jednego ze swoich liderów i długo nie wyglądało to obiecująco. Prowadzenie ekipy gospodarzy do przerwy było jak najbardziej zasłużone. Do 40. minuty spotkania więcej strzałów na bramkę miała odnotowanych Osasuna. Jeszcze przed przerwą uderzał z dystansu Torre.