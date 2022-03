Mecz Real Madryt - Real Sociedad to wisienka na torcie sobotnich spotkań w ramach 27 kolejki La Liga. Lider hiszpańskiej ekstraklasy chce utrzymać kilkupunktową przewagę nad drugą Sevillą, Sociedad z kolei wciąż realnie liczy się w walce o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów.

Obie drużyny w tabeli La Liga dzieli kilkanaście punktów, ale czy tę różnicę zobaczymy również na boisku? Real Madryt - Real Sociedad transmisja tv i online. Gdzie oglądać? Real Madryt - Real Sociedad transmisja tv w Eleven Sports 1.

Real Madryt - Real Sociedad: Ostatnie wyniki i sytuacja w tabeli La Liga

Real to obecny lider La Liga, który po 26 kolejkach zdobył 60 punktów. To pozwala mu na sześć punktów przewagi nad drugą Sevillą, która liczy na potknięcia podopiecznych Carlo Ancelottiego. W dzisiejszym spotkaniu to gospodarze są faworytem, a kibice z Madrytu liczą na utrzymanie strzeleckiej passy przez Karima Benzemę. Francuz deklasuje rywali w klasyfikacji strzelców La Liga zdobywając do tej pory 19 bramek. To o sześć więcej od drugiego Viniciusa Juniora. Ten do tej pory w La Liga do siatki trafiał trzynaście razy.

Ostatnie wyniki Realu Madryt w La Liga:

Vallecano - Real Madryt 0-1

Real Madryt - Alaves 3-0

Villarreal - Real Madryt 0-0

Real Sociedad do dzisiejszego spotkania podchodzi z szóstej pozycji w tabeli La Liga. Sociedad zdobyło do tej pory 44 punkty i to tylko jedno oczko mniej od Atletico Madryt i Barcelony, z którymi walczy o zajęcie miejsca w pierwszej czwórce na koniec sezonu. Tym bardziej w meczu Real Madryt - Real Sociedad goście liczą na dobre spotkanie i powtórkę z meczu z lutego 2020 roku w Pucharze Króla. Dwa lata temu po szalonym spotkaniu Sociedad wygrało 4-3. Do dzisiejszego meczu goście podchodzą zdziesiątkowani przez kontuzje, które leczy aż ośmiu zawodników.

Ostatnie wyniki Realu Sociedad w La Liga:

Mallorca - Real Sociedad 0-2

Real Sociedad - Osasuna 1-0

Ath. Bilbao - Real Sociedad 4-0

Paris Saint-Germain - Real Madryt. Skrót meczu.

Real Madryt - Real Sociedad. Kiedy i o której mecz La Liga?

Transmisja Real Madryt - Real Sociedad rozpocznie się w sobotę o godzinie 21.

Real Madryt - Real Sociedad transmisja tv. Gdzie oglądać?

Real Madryt - Real Sociedad transmisja tv dostępna na kanale Eleven Sports 1.

Mecz Real Madryt - Real Sociedad online live stream: Gdzie oglądać?

Real Madryt - Real Sociedad online live stream na platformie elevensports.pl oraz Polsat Box Go.

Real Madryt - Real Sociedad transmisja "na żywo" na sport.interia.pl.





