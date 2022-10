Benzema już bryluje! Francuz otwiera wynik meczu [WIDEO]

To była najlepsza akcja tego spotkania i od razu zakończyła się golem na Santiago Bernabeu.

Karim Benzema napoczął Barcelonę. Gol Francuza!

W środku pola Toni Kroos, mimo że zaciekle atakował go Sergio Busquets, posłał świetnie podanie na lewe skrzydło do Viniciusa Juniora. Ten pognał z piłką przy nodze, wpadł w pole karne i oddał strzał, ale górą w starciu jeden na jeden był Marc-Andre ter Stegen.

To był jednak połowiczny sukces golkipera Barcelony, bo piłka trafiła pod nogi wbiegającego w "16" Benzemy. Francuzki supersnajper nie miał problemów, by wyprowadzić swój zespół na prowadzenie, choć po drodze futbolówka jeszcze odbiła się od nogi próbującego interweniować Sergiego Roberto. Był to czwarty gol Benzemy w tym sezonie La Liga.