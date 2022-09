W letnim okienku transferowym, Robert Lewandowski przeniósł się z Bayernu do Barcelony. Za rok może dojść do transferu w drugą stronę.

Reklama

Legenda Barcelony mocno o Lewandowskim. Padł wymowny apel

Bayern doprowadzi do transferu Gaviego?

Kataloński dziennik "Sport" informuje bowiem, że Bayern zainteresowany jest Gavim. Kontrakt 18-latka z Barceloną obowiązuje do końca obecnego sezonu. To oznacza, że pół roku przed wygaśnięciem umowy, czyli już zimą, mógłby podpisać kontrakt z nowym klubem, do którego miałby się przenieść się po sezonie.

Na piłkarza chce zapolować właśnie Bayern, ale to nie jedyny klub zainteresowany Gavim. Młodego pomocnika chętnie widziałby u siebie także trener Liverpoolu Juergen Klopp. Barcelona musi więc się śpieszyć z przedłużeniem umowy, jeśli chce zatrzymać u siebie 18-latka.

Tak prezes Barcelony bawił się z agentem Lewandowskiego. Wyciekło nagranie!