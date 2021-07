Mistrzowie Niemiec kontaktują się również z agentem zawodnika, ale robią to przez pośrednika. Kontrakt Hiszpana z "Dumą Katalonii" wygasa po tym sezonie.

Bayern ma szukać prawego obrońcy, gdyż Benjamin Pavard i Bouna Sarr nie mieli najlepszego poprzedniego sezonu.



Monachijczycy, którzy jak większość klubów są dotknięci pandemią koronawirusa i zakontraktowali już Dayota Upamecano z RB Lipsk, chcieliby też pozyskiwać więcej graczy w drodze wypożyczenia, ewentualnie z opcją transferu.



Z kolei Barcelona mająca problemy finansowe, chętnie zeszłaby z pensji, żeby zbilansować księgi.



Sergi Roberto w poprzednich rozgrywkach wystąpił tylko w 15 meczach ligowych "Dumy Katalonii", ale we wcześniejszych czterech z pięciu sezonów, było to co najmniej 30 spotkań w każdym.

Zdjęcie Sergi Roberto / MIGUEL RIOPA / AFP

Pawo